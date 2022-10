Nataša Pirc Musar odgovarja kritikom: Z moško garderobo se pa ne ukvarjate

Predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar ta kritika ni zmotila. »Seveda smo glede obleke ženske vedno bolj izpostavljene. Z moško garderobo se nihče nikoli ne ukvarja. Ženske pa smo vedno podvržene kritikam ali pohvalam. Tudi to je še eden od dokazov, da je do enakosti spolov pri nas še dolga pot. In vendar … Tisti gospodje ali tiste gospe, ki so bolj pozorni, so spremembe v moji garderobi gotovo že opazili. Niso radikalne, saj želim ostati pristna in avtentična tudi v tem segmentu, so pa primerne moji postavi, letom, novi vlogi, v kateri sem ta trenutek in tudi željam po dobrem in sproščenem počutju. To je v javnem nastopanju zelo pomembno«, je povedala Nataša.

Na ozira se na kritike njenega stila oblačenja. FOTO: Osebni arhiv

»Za svetovanje glede izbora garderobe sem prosila strokovnjakinji za oblačenje in za protokol in z njunim izborom sem zelo zadovoljna. /…/ Krilo redko sodi v moj izbor. Na hlače lepo kombiniram suknjiče, bluze, tope, nakit. Vse skupaj je povezano v več kompletov različnih barvnih odtenkov.«

Nataša kombinira različne barvne odtenke oblačil in dodatko v najbolje pa se počuti s kratko frizuro. FOTO: Osebni arhiv

Glede pričeske pa nam je takole povedala: »Kratka frizura me spremlja od mladosti in z njo se tudi najbolje počutim. Barva las je z leti postala nekoliko svetlejša, kar je primerno moji polti in celotni podobi, ki je mehkejša. Pa še kakšno leto odvzame.«