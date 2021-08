Nataša Pergar, bioterapevtka Tomaža Humarja: To je bilo njegovo darilo zame

je v želji po doseganju zavedanja, višje zavesti in zdravja posvetila svoje življenje tistim dejavnostim, ki so ljudem v pomoč. Njen knjižni prvenec z naslovom Vidne in nevidne poti, v katerem piše o tem, kako na nas delujejo prepričanja in vrednote, po katerih živimo, je izšel leta 2004. Lani je med bralce prišla njena druga knjiga z naslovom Govorica najvišjih gora, v kateri ji sledimo od daljnega leta 1995, ko je v Katmanduju prvič srečala alpinista, prek pomoči pri njegovih hudih poškodbah vse do okrevanja in treh skupnih odprav v Pakistanu in Nepalu. Njena vloga na omenjenih odpravah je bila resnično posebna: preučevala je energijska polja – avre članov odprave...Preberite intervju na onaplus.si