Nataša Naneva: voditeljica oddaje Kolo sreče ima tudi ta talent

Nataša Naneva, prijetna in nasmejana Kranjčanka, je res vsestranska: ukvarja se z manekenstvom in je inštruktorica zumbe. Občasno dela v delikatesi Krajček, ki jo vodi njen fant. Od nedavnega jo lahko občudujemo še v oddaji Kolo sreče na Planet TV, kjer v vrtoglavo visokih petah in z nasmeškom obrača črke.

