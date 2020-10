Nataša Gorenc razkrila, kaj se je dogajalo v zakulisju šova TBL

Jan Kovačič in Nataša Gorenc FOTO: Blaz Vatovec

Že nekaj časa je minilo, odkar smo na malih zaslonih spremljali, kako tekmovalci pred kamerami hujšajo. Čeprav je bilo jasno, da gre za resničnostni šov in da je v šovu marsikaj vnaprej določeno, je zdaj, osebna trenerka, ki je bdela nad tekmovalci v šovu, razkrila nekaj pikantnih podrobnosti iz zakulisja.Gostovala je v podkastu #UF, ki ga je mogoče poslušati na youtubu, in povedala, da je bila sama v šovu predstavljena na drugačen način. »Vedno so prišli snemat, ko sem se jezila na tekmovalce.« V javnosti se je ustvarilo mnenje, da je izjemno stroga, čeprav je v resnici precej čustvena. Na začetku ji ni bilo povsem jasno, da so nekatere stvari določene vnaprej, zato je bila jezna, ko je ugotovila, da tekmovalce pred tehtanjem pošiljajo v savno. »Na primer: modro ekipo so poslali v savno in normalno, da so izgubljali več. Pri tehtanjih so odločale malenkosti.«Zaradi dela v šovu je bila največ kritik deležna od svojih kolegov iz trenerskih vrst. Ko je prebirala vse te komentarje, pravi, da ni mogla verjeti, kako je možno, da ljudje pišejo in govorijo takšne reči. Najbolj nenavadno pri vsem skupaj pa je bilo to, da so si kljub temu, da so njo in njenega kolegamnogi kritizirali, isti trenerji želeli biti na njunem mestu.Nataša je še razkrila, da so številni tekmovalci po šovu doživeli velike življenjske spremembe. Izgubili so kilograme, nekateri pa tudi partnerje. »Vem, da sta se dva ali trije ločili. Morda je bilo tako, da so bili ženam super, dokler so bili malo pod njo, ko pa je prišlo do spremembe, pa ni šlo. Izkazalo se je, da doma ni bilo podpore, čeprav so mislili, da jo bodo imeli.« Pogosto domači, namesto da bi spremembo pohvalili in bili v podporo, kritizirajo. »Ljudje so res negativni. Dogaja se, da jim rečejo, da so zdaj, ko so izgubili kilograme, povešeni in postarani. Zakaj je to treba?«