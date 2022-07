Radijska in televizijska voditeljica zaljubljena v Francijo (FOTO)

Radijska in televizijska voditeljica in urednica Nataša Bolčina je že z dopusta. Bila je v državi, v katero se vedno znova vrača.

Ko raziskuješ, najdeš veliko lepih in skritih kotičkov. FOTO: Osebni arhiv

Provansa jo je očarala s svojo zgodovino in naravnimi lepotami. FOTO: Osebni arhiv

»Moja velika ljubezen je Francija. Posebej mi je všeč Provansa. Če se le da, jo obiščem in uživam v njenih vonjih, barvah in okusih. Pozabim na službo in vse neprijetnosti ter se prepustim francoskemu poletju. V lastni režiji, z avtom iz kraja v kraj, odkrivam skrite in malo manj skrite kotičke, polne žlahtne zgodovine, bogate kulinarike in čudovitih razgledov. Tako se napolnim s pozitivno energijo za čas, ko bodo zunaj megla, dež in mraz,« je Nataša slikovito opisala občutke, ki jih v njej vzbuja Provansa s svojimi zgodovinskimi in naravnimi zakladi ter sončnimi ljudmi.