Nataliji prekipelo: Pred celo Slovenijo je pokazal, kakšna pi*** je

V šovu Masterchef Slovenija je iz tedna v teden bolj vroče. Tokrat so sodniki enemu tekmovalcu ponudili oranžni predpasnik, ki je prinašal prednosti, a tudi slabosti. Javil se je Alen, ki je moral na ta račun kuhati sam, a je lahko določil pare. Odločil se je, da bosta skupaj kuhali Natalija in Maša, ki se sicer ne razumeta najbolje, ter Kimi in Žiga.



Adam je odločil tudi, kdo bo kuhal s katero košaro sestavin. Maši in Nataliji je namenil malce bolj eksotična živila, saj je bil prepričan, da jima bo to povzročilo nekaj težav, Kimi in Žiga pa sta dobila ribe. Zase je izbral sestavine iz gozda.



Natalija se je ob Adamovi odločitvi razjezila. »Pred celo Slovenijo je pokazal, kakšna pi*** je. Če bi bil pravi dec', bi dal meni meso in sebi meso. Da bi bilo enakopravno.« V drugi rundi je Adam Nataliji namenil vegetarijansko košarico, na kar je dejala, da je to pričakovala, saj da se je očitno boji. Primorec pa je po drugi strani poudaril, da »Natalija ni tako dobra kuharica, kot misli, da je«.

