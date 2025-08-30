44. ROJSTNI DAN

Natalija Verboten se je takole spomnila na možev jubilej, ljudem padla v oči fotografija (FOTO)

Mož Natalije Verboten, Dejan Bojić, praznuje 44. rojstni dan.
Fotografija: Natalija Verboten FOTO: Sandi Fiser Mediaspeed
Natalija Verboten FOTO: Sandi Fiser Mediaspeed

M. J.
30.08.2025 ob 16:50
30.08.2025 ob 17:32
M. J.
30.08.2025 ob 16:50
30.08.2025 ob 17:32

Ko pomislimo na Natalijo Verboten, pomislimo na energijo, uspešnice in neustavljivo karizmo, ki je zaznamovala slovensko glasbeno sceno. A za zaveso bleščečega odra se skriva zgodba o enem najmočnejših partnerstev pri nas. Natalija je že vrsto let skupaj z Dejanom Bojićem, s katerim ima tudi sinova Oskarja in Maxa. Priljubljena pevka se je danes ob rojstnem dnevu spomnila na svojega moža in mu na družbenem omrežju Instagram namenila nekaj lepih besed.

»Vse najboljše za 44. rojstni dan, dragi možek @dejanbojic, bodi zdrav, še naprej tako zabaven in naj drži - kol’kor kapljic, tol’ko let! Tukaj pa najin letošnji foto morski spominček, ki sta ga naredila sinova Oskar in Max, čeprav se res nerad slika,« je Natalija zapisala v svoji objavi.

V objavo je dodala tudi dve fotografiji, na katerih sta z možem na plaži. Na eni izmed slik je videti, da je Dejan z rokama prijel Natalijo za oprsje, kar je pevka pospremila s širokim nasmehom.

