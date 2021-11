Natalija Verboten razkrila skrivnost srečnega zakona

Pevka Natalija Verboten in Dejan Bojič sta eden najbolj prepoznavnih parov na slovenski glasbeni sceni, združena pa nista le zasebno, temveč tudi poslovno. Njuna zgodba se je začela pisati pred petnajstimi leti, ko je imela Natalija prve vaje s takrat novo spremljevalno skupino Allegro, katere član je bil Dejan. Pevka je priznala, da na začetku med njima ni bilo romantike oziroma iskric, njuna ljubezen se je rojevala počasi, Natalijino srce pa se je za Dejana dokončno ogrelo, ko je spoznala, da je odgovoren in priden.

Da je njuna ljubezen trdna kot skala, dokazuje dejstvo, da sta po petnajstih letih še vedno skupaj, v zakonu pa sta se jima rodila dva sinova, Max in Oskar. »Treba se je truditi, da ljubezen ne uvene, predvsem gre za drobne pozornosti, ki si jih sproti izkažemo in tako dokazujemo, da partner ni samoumeven,« Natalija razkrije skrivnost njunega uspešnega zakona. Zvezdniški parček je pred kratkim užival na oddihu ob morju, zakonca pa sta vsak trenutek izkoristila za priložnost, da z majhnimi pozornostmi še bolj utrdita svojo ljubezen.

Moj mož je hkrati tudi moj najboljši prijatelj, in če bi še enkrat izbirala, bi se znova odločila zanj.

»Po petnajstih letih še vedno zganjava romantiko,« je zapisala pod fotografijo, s katero je navdušila sledilke in sledilce. Oba se zavedata, da se je treba za ljubezen truditi in biti iskren.

»Moj mož je hkrati tudi moj najboljši prijatelj, in če bi še enkrat izbirala, bi se znova odločila zanj. Je zelo ljubeč, čeprav to pokaže na čisto svoj način, zaščitniški, pripaden, odločen, vztrajen, prizemljen, zrel, direkten, odgovoren, duhovit,« po dolgih letih partnerstva zaljubljeno pove Natalija in prizna, da tudi med njima kdaj pride do nesporazumov, a jih rešujeta sproti in ne dovolita, da bi se zamere med njima kopičile.