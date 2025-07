Ni za občutljive: Natalija Verboten med kampiranjem pozira v bikinkah (FOTO)

Priljubljena slovenska pevka Natalija Verboten je na dopustu. Na družbenem omrežju Facebook je s sledilci delila fotografijo, ki dokazuje, da zna uživati v poletju. V zapeljivem rumenem bikiniju je vsestranska Natalija videti, kot da ima 30 let, so v komentarjih zapisali navdušeni sledilci.

Kot je razkrila, letošnje leto spet dopustuje v Novalji v kampu Straško na otoku Pagu, ki je zelo priljubljen med Slovenci. Zraven zapeljive fotografije v kopalkah, ki jo je posnel Tibor Golob, je pevka zapisala: »Sončni zahod v kampu Straško, meni najlepši! Pa vam?«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Res je lep, ampak najlepša ste vi.«, »Čudovita fotografija, krasen sončni zahod.«, »Ostala v 30-ih letih ...«, »Se strinjam, Straško ima polno lepih skritih kotičkov.«, »Kopalke?«, »Prepovedana«, »Prelepa Natalija in krasen sončni zahod, pred leti moj najljubši kamp, ko smo še kampirali.«, »Lepi sončni zahod in lepotica, ki uživa.«, »Zelo lepa slika, lepo dopustujemo tu na Pagu mar ne, končno sem te videla v živo Natalija čisto blizu nas ob morju v Kustičih si sedela z družbo. Uživaj še naprej in se vidimo še na kakem tvojem nastopu, ko boš kje na Gorenjskem.«

