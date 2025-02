Natalija Verboten razkrila: »Ko sem hodila do odra, so me ljudje zbadali«

V oddaji Riba Raca Rak na Planet TV je kuhala slovenska pevka Natalija Verboten, ki je svojim gostom zaupala težji obdobje svoje glasbene kariere, ko se je morala soočiti z »medijskim linčem in ljubosumjem«.

»Ko sem bila najbolj popularna izvajalka v državi, je v medije prišla novica o mojih prsih. Slovenija se je takrat več mesecev ukvarjala z mojima dvojčicama, kar je bilo zame izredno stresno. Bila sem mlada, 24 ali 25 let, in to obdobje se mi je za vedno vtisnilo v spomin,« je odkrito priznala Natalija, piše Planet TV.

Spomnila se je tudi neprijetnega trenutka v trgovini, ko ji je prodajalka pod nos pomolila naslovnico z njenimi fotografijami in jo izkoristila za cinično pripombo. »Ko sem hodila do odra, so mi ljudje kazali naslovnice in me zbadali. Počutila sem se grozno, svoje telo sem začela sovražiti,« je povedala v oddaji.

A Natalija se ni vdala. Po dolgih mesecih dvomov in borbe s samopodobo je stopila na oder in s svojo značilno iskrivo energijo občinstvu pokazala, da jo zlobni jeziki ne bodo zlomili. »Vprašala sem jih, ali so brali revije zadnje čase. In potem sem jim rekla: 'No, zdaj vidite v živo, da se jaz in moji dvojčici še vedno odlično držimo!' A smo za žur? In žur je bil!«

»Mogoče zgledam krhka, ampak v sebi sem močna. Sem strelka, trmasta in uporna. Borila sem se vse življenje in ponosna sem, kako sem to izpeljala,« je sklenila pevka, ki so ji njene velike prsi bile nekoč v breme, danes pa je nanje ponosna.