Natalija Verboten izlila čustva in nazdravila možu (FOTO)

Natalija vse izdelke tudi sama uporablja. FOTO: Osebni arhiv

tudi na instagramu nazdravlja svojemu ljubemu možu. Dopolnil je namreč 40 let. Kot da to ni dovolj, par na njegov rojstni dan praznuje tudi obletnico poroke. Kar 13 let je že minilo, odkar sta se vzela. Še vedno sta videti enako zaljubljena.»Vse najboljše za 40. rojstni dan! ... bodi zdrav, še naprej tako zabaven in … naj traja!« je zapisala (nelektorirano) v voščilu svojemu pet let mlajšemu izbrancu. Kot smo poročali, sta zakonca med koronakrizo razširila posel, Natalija je na trg lansirala nove kozmetične proizvode iz sivke. Več preberite v spodnjih člankih.Da se med zaprtjem Verbotnovi ni bilo treba bati za preživetje, pa je poskrbela tudi tožba zoper RTV, ki je trajala kar sedem let, na koncu pa je zakoncema prinesla skupno okoli 100 tisočakov. Več preberite v spodnjem članku.