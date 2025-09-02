SREČNI ZAKON

Natalija Verboten in njen mož Dejan praznujeta, sinova sta jima pripravila posebno presenečenje (FOTO)

»Saj ne morem verjeti, kako hitro čas beži,« je s sledilci delila novico Verbotnova.
Fotografija: Natalija Verboten in Dejan Bojič FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija 
Odpri galerijo
Natalija Verboten in Dejan Bojič FOTO: Marko Pigac/mp Produkcija 

A. G.
02.09.2025 ob 11:10
02.09.2025 ob 11:10
A. G.
02.09.2025 ob 11:10
02.09.2025 ob 11:10

Priljubljena pevka in voditeljica Natalija Verboten je že vrsto let v zvezi z Dejanom Bojićem, s katerim ima tudi sinova Oskarja in Maxa. Danes praznujeta zakonca že 17. obletnico poroke, njuna sončka pa sta jima pripravila prav posebno presenečenje.

Konec avgusta in začetek septembra je v družini Verboten Bojić pestro, saj je čas obarvan z obletnicami. Konec avgusta je Dejan praznoval 44. rojstni dan, Natalija pa mu je na družbenem omrežju Instagram namenila nekaj lepih besed.

Le tri dni kasneje družina spet praznuje, tokrat obletnico poroke, in to kar 17., kar je v današnjem času v poplavah ločitev precej redek pojav, še posebej v medijskem svetu znanih osebnosti. Pevka je na Instagramu s sledilci delila lepo novico.

»17. obletnica poroke, saj ne morem verjeti, kako hitro čas beži ... Sinova sta nama za presenečenje spekla domačo Sacher torto, naredila fotko v spomin, možek pa mi vsako leto obletnico polepša s čudovitim šopkom. Hvala vsem in naj traja!«

Pod objavo se je usul plaz čestitk, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

Preberite še:

image_alt
Opa! Natalija Verboten vroča, kot že dolgo ne: intimne predele prekrila z lubenico (FOTO)

image_alt
Ni za občutljive: Natalija Verboten med kampiranjem pozira v bikinkah (FOTO)

image_alt
Ponosna Natalija Verboten: Max bo jeseni srednješolec (Suzy)

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Natalija Verboten in Dejan Bojič obletnica obletnica poroke instagram družina pevka presenečenje glasba voditeljica

Priporočamo

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)
Ganljivi zapis gorskega reševalca: Pred nami se je izrisal zlovešč teren
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Živite ob Dragonji, Drnici, Badaševici in Rižani? Ne hodite iz hiš! (FOTO in VIDEO)
Ganljivi zapis gorskega reševalca: Pred nami se je izrisal zlovešč teren
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.