Natalija Verboten in njen mož Dejan praznujeta, sinova sta jima pripravila posebno presenečenje (FOTO)

Priljubljena pevka in voditeljica Natalija Verboten je že vrsto let v zvezi z Dejanom Bojićem, s katerim ima tudi sinova Oskarja in Maxa. Danes praznujeta zakonca že 17. obletnico poroke, njuna sončka pa sta jima pripravila prav posebno presenečenje.

Konec avgusta in začetek septembra je v družini Verboten Bojić pestro, saj je čas obarvan z obletnicami. Konec avgusta je Dejan praznoval 44. rojstni dan, Natalija pa mu je na družbenem omrežju Instagram namenila nekaj lepih besed.

Le tri dni kasneje družina spet praznuje, tokrat obletnico poroke, in to kar 17., kar je v današnjem času v poplavah ločitev precej redek pojav, še posebej v medijskem svetu znanih osebnosti. Pevka je na Instagramu s sledilci delila lepo novico.

»17. obletnica poroke, saj ne morem verjeti, kako hitro čas beži ... Sinova sta nama za presenečenje spekla domačo Sacher torto, naredila fotko v spomin, možek pa mi vsako leto obletnico polepša s čudovitim šopkom. Hvala vsem in naj traja!«

Pod objavo se je usul plaz čestitk, katerim se pridružujemo tudi na uredništvu Slovenskih novic.

