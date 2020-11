Natalija Verboten ima skrivnost: rada poprime za ...

Navdušenje nad tem športom sta prenesla tudi na sinova.

S streljanjem se je v osnovni šoli začela ukvarjati zaradi najstniške muhe. FOTO: OSEBNI ARHIV

Marsikdo ima skrivnost ali skrivni hobi, o katerem pa le redki poznajo podrobnosti. Številni denimo zagotovo niso vedeli, da je pevkav osnovni šoli trenirala streljanje z zračno puško, kar je razkrila med gostovanjem v oddaji Pri Črnem Petru.»V osnovni šoli smo imeli – mislim, da v 6. razredu – pri telesni vzgoji predstavitev tega športa. Predstavljalo ga je ŠD Mrož iz Velenja in takoj sem se navdušila,« je povedala pevka, ki je streljanje z zračno puško nato v tem društvu trenirala do konca osnovne šole, saj ji je v nadaljevanju na gimnaziji zmanjkalo časa za ta hobi. V času treniranja se je sicer udeležila nekaj občinskih tekmovanj, kjer je zasedala tretja in četrta mesta, a priznava, da je od tega minilo že kar nekaj časa in se uvrstitev ne spomni več natančno. Ni pa Natalija edina v družini, ki je spretna s puško.»Tudi možje dober v streljanju z zračno puško, zato sva si jo pred leti kupila in se še zdaj rada pomeriva. Velikokrat ga premagam,« doda Natalija v smehu, navdušenje nad tem športom pa sta prenesla tudi na sinova, 10-letnegain petletnega