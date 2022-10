Natalija jih je pokazala: sledilci navdušeni nad videnim! (FOTO)

Pevka in podjetnica Natalija Verboten veliko časa posveča dobremu počutju in izgledu. Verjetno ji pri tem pomagajo tudi številni sprehodi v naravo v družbi njenega psička ali družine. Se je pa nedavno podala na lov za gozdnimi dobrotami, ki so to jesen dobesedno obnorele Slovence. Tudi Nataliji je prišlo na uho, da je bila narava letos radodarna z darovi in zato se je odpravila po gobe.

In res je naletela na dober ulov in domov prinesla zajeten kup gozdnih dobrot. Vse skupaj je delila s sledilci, ki so bili nad videnim navdušeni.

»Skoraj nisem verjela, da jih je letos res toliko, pa sem šla še sama pogledati… in glej ga zlomka, se je splačalo!«