Natalija Gorščak in Rosvita Pesek na nasprotnih okopih

Zdajšnja direktorica TV SLO Natalija Gorščak FOTO: JURE ERŽEN

Ko je nedavno marsikomu všečna, številnim pa malo manj všečna voditeljica RTV(in menda, kot se govori po hodnikih RTV SLO, morebitna nova direktorica TV Slovenija, kar naj bi bile Rosvitine mokre sanje) v pogovoru za prilogo Dela in Slovenskih novic dejala, da »je v začetku pandemije TV Slovenija dobila ugled, nato pa se je ustvaril vtis, da nacionalka nosi zastavo v napadih na vlado«, je bilo pričakovati skorajšnji odgovor. In je prišel v obliki izjav direktorice TV SlovenijaTakole je dejala: »Vsak ima pravico do svojega mnenja, moje je pač drugačno. Dolžni smo poročati tudi o tem, kaj se dogaja pri nabavi medicinske opreme. Lahko se ne strinjamo o načinu poročanja, toda vedno smo delali v duhu tega, da bi obveščali ljudi, kaj se dogaja. Nihče nima namena napadati vlade oziroma jo rušiti, vendar je dejstvo, da nobene vlade nismo ujčkali. Ker če vlada dela napake, moramo biti mi prvi, ki nanje opozarjamo.Pametna vlada bo opozorila novinarjev o svojem delu sprejela, poskušala stvari popraviti in nato javnosti sporočila, kako jih je uredila. V primeru nabave medicinske opreme smo sicer dobili preiskovalno komisijo, ki pa bo zdaj zadeve mlela počasi, ob tem pa imamo respiratorje, ki so trenutno neuporabni. Kaj bomo z njimi?«Ja, tak'le 'majo na Kolodvorski 2–4. In kmalu naj bi bilo še bolj vroče. Zaposleni so zakopani na svojih okopih, premikov v pozitivno smer pa kaj kmalu še ni pričakovati.