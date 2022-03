Natakarica iz razvedrilne oddaje bo postala mamica (FOTO)

V zadnjih dveh razvedrilnih oddajah Pri Črnem Petru so gledalci pogrešili ključna akterja – gasilca Saša (Saša Dobnika) in natakarico Sofijo (Aljo Prgin). Medtem ko za prvega zamenjave niso iskali, pa so jo morali najti za Sofijo. In so jo.

Salome je uspešno nadomestila Sofijo. FOTO: PLANET TV

Nadomestila jo je Salome, ki se je v novi vlogi odlično znašla. Gostom je ne le suvereno stregla pijačo, tudi zapela je tisto znano Ne boš ti meni zizike majal in celo zaplesala. Kljub temu se gledalci sprašujejo, čemu naenkrat ni več natakarice Sofije kot tudi humorista Saša, ki v vlogi gasilca zabava goste ob poštarju Peški (Boštjanu Megliču) in Regonu (Saši Đukiću), ki se sicer v nekaj zadnjih oddajah predstavlja v različnih vlogah. Na facebooku pa je Alja Prgin objavila fotografijo, s katero je razkrila sladko skrivnost. In seveda smo takoj pomislili, da je prav to vzrok, da je ni več pred kamerami. A kot nam je povedala voditeljica oddaje Jasna Kuljaj, to ni vzrok za odsotnost.

»Resnica je, da sta oba, Alja in Sašo, tik pred snemanjem zbolela za korono. Aljo je zato zamenjala Salome, ki se je odlično izkazala in je poživila dve oddaji. Zdaj pa že snemamo nove, spet v stari zasedbi, saj sta oba že zdrava,« nam je razkrila Kuljajeva. Hkrati je zatrdila, da bo Alja, čeprav je noseča, z njimi ostala do konca sezone. A zadnja oddaja, kot rečeno, je še minila brez njiju, v njej pa se je kot kandidat za morebitnega Jasninega sovoditelja po Franku Bajcu in Juretu Godlerju predstavil voditelj oddaje Leta štejejo Klemen Bučan.

Ponudil je svoj pogled na vodenje tovrstne televizijske oddaje in jo čisto po svoje popestril s stand up vložki ter Jasno tudi pošteno poroastal. Privoščil pa si je še eno drzno potezo. Jasno je za nekaj časa poslal kar počivat, medtem pa se mu je na odru pridružila njegova mama Slavica, s katero sta napovedala Jana Plestenjaka in Maraayo.

Zabavata nas že nekaj sezon. FOTO: PLANET TV

»Klemen se je izkazal kot res zelo zanimiv kandidat, a žal se tudi on ne spozna kaj dosti na domačo glasbo. Pri njem, tako kot pri vsakem kandidatu, cenim predvsem lastnosti, ki ga odlikujejo. In te ima prav vsak in te vsakega delajo posebnega. Čarobnost je namreč prav v dopolnjevanju dveh različnih svetov in mislim, da nama je tudi s Klemnom gladko uspelo preplesti oba najina svetova, gledalcem Planet TV pa popestriti še en sobotni večer,« je po oddaji misli strnila Kuljajeva. M