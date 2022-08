Našo pevko primerjajo s hollywoodsko zvezdnico

Pevka Brigita Šuler se je pravkar vrnila z letošnjega dopusta in se posvetila promociji nove skladbe Kot nekoč, ki sta jo ustvarila z možem Maksom in zanjo posnela tudi videospot. Z novo pesmijo nostalgične narave se romantično ozira v preteklost, v nekdanje čase, ki se jih radi spominjamo vsi. Skladba je natanko tisto, kar je želela, v njej je lahko pokazala svojo romantično značajsko črto. Med počitnikovanjem sta z možem izkoristila destinacije tudi za promocijske fotografije. Te pa so po prvih odzivih in mnenjih zelo zanimive.

Nekateri menijo, da je Brigita na njih precej podobna hollywoodski zvezdnici Cameron Diaz. Doslej tega še ni opazila pa tudi ne spomni se, da bi to že kdo poudaril. Nekateri pa so zdaj opazili podobnost. »Vsekakor je velik kompliment, če me primerjajo s takšno lepotico, fotomodelom in igralko svetovnega formata, kot je ona,« pravi Brigita. Slavno igralko pozna iz filmov Nori na Mary, Moj bivši se poroči, Huda učiteljica, Vanilla Sky in drugih. »Kot igralka se mi zdi dobra, kot ženska pa prava lepotica. Mislim, da so ji na kožo pisane vloge simpatične blondinke. Vsaj jaz sem jo največkrat gledala v takih vlogah,« še pravi naša pevka, ki ne skriva, da bi Diazovo rada osebno spoznala, saj meni, da je topla in srčna ženska. Tudi njenega življenja, statusa, honorarjev in drugih stvari se ne bi branila kljub prepoznavnosti, paparacem in skrivanju zasebnosti. »Prepoznavnost ima negativne učinke, ampak vseeno prevladujejo pozitivni. To bi pomenilo, da sem uspešna,« je iskrena Šulerjeva, ki pa se ji je že zgodilo, da so ljudje ugibali, kdo je. »Pri nas in na Hrvaškem se mi je večkrat zgodilo, da so ljudje ugibali, ali sem Brigita Šuler ali pa sem ji samo podobna,« se zasmeji. Se pa ji je v tujini že nekajkrat pripetilo nekaj nenavadnega, na kar je postala pozorna šele zdaj, ko jo ljudje primerjajo s slavno igralko. »Že večkrat se mi je zgodilo, da je k meni in Maksu pristopil natakar in nama dejal, da šef plača kosilo, pa nama ni bilo povsem jasno, zakaj. V takšnih primerih samo skomigneva z rameni in si rečeva, da so naju očitno spet zamenjali za nekoga. Kdo ve, mogoče pa prav s Cameron Diaz,« v smehu doda pevka.