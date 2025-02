Ilka Štuhec ob teličku padla v jok zaradi psičke (FOTO)

Gandi je dejal, da lahko o veličini naroda sodimo po tem, kakšen odnos ima do živali. Torej Slovenci vsekakor nismo majhen narod, kar potrjujejo tudi mnogi znani, ki tako ali drugače izkazujejo ljubezen do živih bitij.

Samo spomnimo se, kako je Jan Plestenjak leta 2015 objokoval odhod svoje psičke Aje, ki mu je delala družbo kar 18 let. »Teci čez zlate trave ... naj te boža toplo sonce ... mila moja Aja. Vedi, da bom s tabo z vsakim korakom tvojih lepih tačk ... v svojih mislih bom kot veter tekel s tabo. Zelo mi je hudo,« se je poslovil od nje na družbenem omrežju.

Mešanka Aja je v pevčevo življenje prišla kot presenečenje za rojstni dan. FOTO: Jan Plestenjak/Facebook

Aja, ki ga je spremljala tako na koncertih kot v snemalnem studiu, z njim se je vozila celo na mopedu, je v pevčevo življenje prišla kot presenečenje za rojstni dan. Mešanka, ki so se ji prejšnji lastniki odpovedali, se je v mrzlih dneh, ko je pevca spremljala na poslovnih sestankih, skrivala pod njegovim plaščem, Jan je nekoč tudi izdal, da je nikoli ni imel privezane. Ime Aja je dobila, ker je po prihodu skoraj takoj zaspala v njegovem naročju.

Plestenjak je imel pse že prej, med njimi nemško ovčarko, ki je bila, kot je nekoč dejal, njegova ljubica. Pevec sicer vedno rad sodeluje na dogodkih za pomoč brezdomnim živalim na dobrodelnih koncertih društev proti mučenju živali.

Jurij Zrnec je pred časom razkril, da ima doma štiri mačke. FOTO: Jurij Zrnec/Facebook

Tudi Jurij Zrnec je velik ljubitelj živali. Leta 2021 sta imela s partnerico Aleksandro Ilijevski doma kar pet živali – štiri mucke in vrabčico, ki sta jo rešila, ko je padla iz gnezda. Kot je dejal nekoč, so te živalce tudi njegovi »otroci in sreča«.

Slavni prinašalec

Naša zlata smučarka Ilka Štuhec je vzbudila pozornost sveta leta 2016, ko je ob prejemu tradicionalne nagrade, telička, padla v jok. Razložila je, da joče zaradi psičke, ki jo je morala dati en teden pred dogodkom uspavati. V njen spomin je kravici nadela enako ime – Iša. Kako nerazdružljivi sta bili športnica in psička, priča tudi fotografija z nekega družabnega dogodka, kamor je znana Slovenka pripeljala svojo štirinožno prijateljico.

Po zaslugi znane gospodarice je bil Yoda eden najslavnejših zlatih prinašalcev v Sloveniji. Igralka Katarina Čas ga je v objavi v slovo označila za svojega najboljšega prijatelja, kuža se je pogosto znašel na fotografijah ob njej.

Legendarni Yoda Katarine Čas FOTO: Instagram

Da je moral biti odhod kužka zanjo zelo boleč, govori tudi dejstvo, da je žalostno novico uradno objavila šele tri mesece po tem, ko se je poslovil. »Nikoli ga ne bom pozabila,« je zapisala.

Znana ljubiteljica živali Nina Osenar Kontrec pa je svojo psičko Zofko leta 2013 predstavila svetu v videu za skladbo Čist smooth. Francoska buldoginja je naslednje leto nastopila z njo tudi v oglasu za zavarovalnico, v tistem času pa šestletnica sploh ni bila edina hišna ljubljenka televizijske voditeljice. Družbo sta Zofki namreč delali še dveletna nemška bokserka Rozi ter 13-letna mucka Neca. Vse tri živali so pri njej dobile dom, ko ga niso našle drugje: Neca bi na kmetiji v Idriji še kot mladič skoraj končala v reki, Zofi je prispela iz zavetišča, za Rozi pa prejšnji lastniki niso mogli več skrbeti.

Črnogorska mešanka

Nemara najbolj znana družina ljubiteljev živali je družina igralke Tanje Ribič in Branka Đurića - Đura. Veliko črnila je bilo prelitega o njihovi pujsi Pingi, vse prej kot običajni izbiri za hišnega ljubljenčka. Ob pujsi so imeli v nekem obdobju še psa Mikija in mačka Ibra.

Tanja Ribič in njena Nikica FOTO: Tanja Ribič/Facebook

Pujsa, ki si jo je zaželela njuna mlajša hči Ela, kasneje pa je postala ljubljenka celotne družine, je z drugima ljubljenčkoma nastopila v videospotu za Tanjino pesem Novoletni objem, zaigrala pa je tudi v Đurovi seriji Čista desetka. Iz Črne gore, kjer je snemala, je igralka pripeljala še mešanko Nikico, ta je pred kratkim poginila. »Mala moja ljuba Nikica. Ni je več. Srček ni več zmogel. Tako kot me je ona tolažila, ko je šel Miki, zdaj topim bolečino ob objemanju Lili, prav tako rešene kužike,« se je Tanja poslovila od psičke.