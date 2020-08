Seksi radijska voditeljica, ki se je pred kratkim znašla v objemu pevca Omarja Naberja , je razočarana. Na svojem instagramu je objavila zapis, iz katerega je razvidno, da je doživela hudo razočaranje (nelektorirano):»Nekateri si res ne zaslužijo, da jim posvečaš svoj čas, verjameš v njih in jim vedno znova vse oprostiš. Kot, da so srce in razum nekje pozabili… Verjamem, da je v vsakemu nekaj dobrega, a za nekatere nisem več prepričana. Razočarana nad vedno istimi, vedno bolj …«Le kdo je Barbaro tako razočaral, bo najbrž težko izvedeti. Upamo le, da ji ni preveč hudo in da se bo nasmeh znova vrnil na njen obraz.