Naša radijka rodila: vam je všeč nenavadno ime? (FOTO)

Priljubljena radijska voditeljicaje potem, ko je v nedeljo objavila posnetek iz porodnišnice, danes naposled sporočila, da je rodila sinka. Njegovo ime je dolgo skrivala, a z njegovim prihodom na svet, je odgrnila tančico skrbno varovane skrivnosti.je poskrbel za nepozaben prihod in brezpogojno ljubezen. Mamino in atijevo srce je polno. Dobrodošel najin mali princ,« je 37-letna Jerica zapisala na instagramu in dodala, »da nikoli več ne bom brez skrbi. Jaz sem čisto zaljubljena«.Jerica je rodila tik pred predvidenim rokom, ki ga je imela 1. aprila. Takrat se je še šalila, da ji nihče na tisti dan ne bo verjel, da je postala mama, a Mars Taj je poskrbel za lepo presenečenje svojih staršev in se jima je pridružil še malenkost pred pričakovanim dnevom.Na družbenih omrežjih dežujejo čestitke, v katerih družini želijo veliko zdravja in lepih skupnih trenutkov. Čestitkam se pridružuje tudi naše uredništvo.Z Jerico smo se pogovarjali dan pred odhodom v porodnišnico. Preberite, kaj nam je zaupala: Znana Slovenka v porodnišnici, to je povedala pred porodom (FOTO)