Naša pevka se je v Ameriki znašla v resni stiski in prosi za pomoč

Na Ninino stisko so opozorili tudi člani skupine Tabu, ki so na svoj uradni facebook profil zapisali: "Vsi, ki poznate našo Dobro vilo, veste, da so ji valovi življenja kar nekajkrat spremenili smer ... in ker je borka, je vedno plula svojo pot in se ni ozirala po vetru. Žal je tokrat ostala brez izhoda, v neprijazni tujini, z zdravstvanimi težavami."

Dodali pa še: "Preberi, kar nam sporoča in puskusi pomagati, če lahko. Verjamemo, da bodo tudi obsojanja, ampak zgodba je zapletenejša, kot se zdi na prvi pogled, zato prijazno prosimo za razumevanje."

Nina se je s prošnjo za pomoč oglasila tudi na svojem facebooku in zapisala: "Pozdravljeni dragi Slovenci! Odprla sem stran, ki bi me lahko rešila iz zagate v kateri sem se znašla. Upam, da, neglede na mojo samotno izbiro življenske poti, ki je po izgubi glasu vodila čez doline in gore, da bi spet našla svojo strast do življenja, vseeno znajde v vas s toplino in ljubeznijo."

Za kaj torej gre? Preberite si TUKAJ!