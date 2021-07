Naša pevka izlila čustva v ganljivem zapisu

Raay in Marjetka Vovk sta nerazdružljiv par, ki sije od energije in prekipeva od ljubezni. Vsaj sodeč po fotografijah na družbenih omrežjih. Znana pod glasbenim imenom Maraaya skupaj pišeta tako družinsko kot poslovno zgodbo.



Čustva je ta teden na »papir« izlila Marjetka ob dnevu, ko njen mož praznuje 37. rojstni dan. »Dragi Raay! Danes uradno plujeva skupaj že več kot pol tvojega življenja! Najbolj sem vesela, da že toliko let s tabo delim svojega! Ponosna sem na naju in nate, kje sva začela, kam sva že prišla in kam še bova. Jaz in Vid in Oskar ti želimo predvsem veliko zdravja in pa malo več prostega časa. Radi te imamo ne samo do neba ampak tudi čez njega! Vse najboljše za tvoj 37. rojstni dan, naš ATKO!«



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: