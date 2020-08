Naša pevka dva dni po koncertu sporočila, da je pozitivna

Počuti se dobro.FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL

Edina simptoma pri meni sta izguba vonja in okusa.

Da koronavirus ne izbira, dokazuje dejstvo, da so se v zadnjih mesecih z okužbo spoprijela številna imena iz sveta filma, glasbe in športa. Zadnja med znanimi pri nas, ki je okužena s koronavirusom, je mlada pevka in radijka. 21-letna Celjanka, ki sliši na ime, je svojim oboževalcem kar prek instagrama sporočila, da je pozitivna.»Dobro sem, nikar ne skrbite, edina simptoma pri meni sta izguba vonja in okusa. Trenutno sem v samoizolaciji in že tretjič gledam film The office,« se je pošalila glasbenica, ki pa je pred nekaj dnevi po kar petih mesecih premora znova stopila na oder, in sicer dva dni pred tem, ko je izvedela, da je pozitivna na novi koronavirus.Anabel je nastopila v Mestni kavarni v Celju, in sicer v družbi klaviaturistater kitarista. Med njimi ni bilo priporočene varnostne razdalje, a so očitno glasbeniki v tistem trenutku ocenili, da ta ni potrebna. Ali sta okužena tudi glasbenika, ni znano, so pa sledilci in oboževalci Anabel zaželeli, da bi čim prej ozdravela in znova stopila na oder.