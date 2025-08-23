ZA NJIM JE TEŽKO POLETJE

Naš resničnostni zvezdnik poka od sreče: »Moji tumorski markerji padajo« (FOTO)

Žiga Puconja je v začetku junija izvedel za težko diagnozo, a je zdravljenje že obrodilo sadove.
Fotografija: Žiga Puconja je dočakal veselo novico. FOTO: Osebni Arhiv
FOTO: Osebni Arhiv

S. N.
23.08.2025 ob 20:07
S. N.
Žiga Puconja, ki ga je širna Slovenija spoznala, ko je nastopil v resničnostnem šovu Big Brother, je preživel težko poletje. V začetku junija je namreč sporočil, da je hudo zbolel, nato pa sledilce na družabnih omrežjih redno obveščal o poteku zdravljenja. Dokumentiral je skorajda vsak obisk Onkološkega inštituta, kjer je prejemal kemoterapijo ter ob posnetkih delil misli o življenju, o minljivosti, zdravju in bolezni. 

Ni bilo vedno lahko, a Žiga, ki je v začetku avgusta dopolnil okroglih 40 let, ni obupal in zdaj, slabe tri mesece po tem, ko je prvič prestopil prag onkologije, je dočakal čudovito novico. »Danes bi morala potekati moja šesta kemoterapija … pa ni,« je zapisal in hitro pomiril sledilce, da to ne pomeni, da je obupal, ampak da se je zdravniški konzilij soglasno odločil, da tokratna kemoterapija ni potrebna.

»Moje telo se bori in zmagujem. Moji tumorski markerji padajo, krvna slika kaže izjemno stabilnost,« je sporočil čudovito novico. In ob fotografijo svoje iztegnjene roke zapisal: »Na tej fotografiji je roka, ki je zadnje tedne preživela ogromno zbodljajev, infuzij in upanja. Danes pa je roka, ki namesto strupa prejema le sporočilo: ’Delam prav. Delam dovolj. Grem naprej.’«

V Žigovo življenje je sicer žarek upanja posijal že pred približno dvema tednoma, ko so mu med obiskom Onkološkega inštituta sporočili, da so tumorski markerji po četrtem krogu kemoterapije močno padli. In od takrat gre, kot kaže, le še na bolje.

Objavil je fotografijo iztegnjene roke, ki je zadnje tedne veliko pretrpela. FOTO: Osebni Arhiv
Komentarji:

