Naš resničnostni zvezdnik izvedel pretresljivo novico: »Moj ritem srca se je spremenil« (FOTO)

Žiga Puconja, ki ga je Slovenija pred leti spoznala v šovu Big Brother, je s čustveno objavo na Facebooku razkril, da je izvedel novico, ki mu je korenito spremenila življenje. Sporočilo je pospremil z ganljivo refleksijo o pogumu, življenju in hvaležnosti za podporo svojih sledilcev.

»Danes sem stopil z Onkološkega inštituta z novico, ki spremeni ritem srca,« je zapisal Puconja v uvodu, s čimer je nakazal, da se sooča z zdravstveno preizkušnjo. Čeprav natančne diagnoze ni razkril, njegova izjava nedvoumno razkriva, da gre za resno bolezen. A kot pravi sam: »A ne jemlje poguma. Moje življenje ni več le tok vsakdana – zdaj je boj. A tudi boj je življenje.«

Tetovaža kot simbol vztrajnosti

V zapisu se Puconja spomni na svojo življenjsko maksimo, ki jo nosi vgravirano na koži: »Don’t dream your life – live your dream«. Po njegovih besedah se mu je danes ta tetovaža prikazala z novim pomenom – kot opomin, da svoje sanje še vedno živi, čeprav v spremenjeni obliki: »Zdaj drugače, a še bolj pristno.«

Puconja se zahvaljuje svojim sledilcem, prijateljem in vsem, ki mu stojijo ob strani: »Hvala, ker ste tukaj. Ker pišemo to zgodbo skupaj.« Izpostavi pomen vsake misli, objema in spodbudne besede: »Danes, bolj kot kdajkoli prej … šteje vsaka misel … vsak objem … in vsak vaš stavek: ‘Tukaj sem zate.’«

Številni izražajo podporo

Objava je na družbenih omrežjih sprožila val ganjenih odzivov, med katerimi so se oglasile tudi nekatere znane osebnosti iz sveta slovenske televizije in zabavne industrije, ki Puconjo označujejo za borca z neomajnim duhom. »Boš premagal in zmagal,« mu je sporočil Nejc Rek. Spodbudnim željam se pridružuje tudi naše uredništvo.