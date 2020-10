Naš radijski voditelj se je slekel na balkonu in pokazal, kaj si misli (FOTO)

Radijski voditeljki je znan po ekstravagantnih šalah in prigodahsi je v nedeljo privoščil še eno. Bolj ali maj tipična zanj. Postavil se je na balkon, odvrgel vse krpice ter si telo pokril z zaščitnimi maskami. Spomnimo, te moramo sicer Slovenci nositi čez obraz (usta in nos) na prostem, da ne bi prišlo do kapljičnega prenosa na drugo osebo, ki bi jo srečali.No, Roškar pa je to storil na balkonu in pri tem pokazal sredinca. Zapisal je še nekaj precej krepkih besed. »Jebi se, korona v tri pi**de!! 7 mesecev nas že zajebavaš!!«