Naš komik tarča zlorabe, prosi vas za pomoč

Slovenskemu komiku Tilnu Artaču so nepridipravi vdrli v profil na facebooku. Takole je zapisal član zasedbe Kaj dogaja na RTV Slovenija. »Spoštovani facebook sledilci. Pred kratkim je nekdo zlorabil moje ime, priimek in slike, ter z njimi ustvaril lažen facebook profil. Pod pretvezo - nagradna igra in nagrada 1000 EUR - je zahteval vaše podatke in podatke vaše bančne kartice. V kolikor ste izmišljenemu profilu podatke napisali, bodite pozorni, kaj se z vašo kartico v naslednjih dneh dogaja in po potrebi prijavite zlorabo. Vsekakor pa bi bilo dobrodošlo, če facebook stran, katere dostop sem objavil pod ta zapis, prijavite facebooku, da ga čimprej odstranijo. Hvala za razumevanje. Lep pozdrav, Tilen Artač.«



Ni edini od znanih osebnosti, ki so jim zlorabili profil in ga hoteli izkoristiti za slabe namene.