Naravno in brez filtra: Eva Irgl presenetila s fotografijami z dopusta

Ena najbolj prepoznavnih slovenskih političark, podpredsednica stranke Demokrati Eva Irgl, te dni dopustuje na pravljični lokaciji. Tokrat jo je pot zanesla v slikovito toskansko mestece Lucignano, kjer med kamnitimi ulicami in dišečim cvetjem uživa brez hitrega političnega tempa.

Njena objava razkriva, da si je poleg sproščenega pohajkovanja po tlakovanih ulicah vzela čas tudi za ogled cerkva in starodavnih fresk, ki so prava paša za oči vsakega ljubitelja zgodovine in umetnosti. Na fotografijah izžareva mir, samozavest in nekaj, kar danes postaja vedno bolj uveljavljen trend: naravno lepoto. Na posnetkih namreč lahko opazimo tudi nekaj sivkastih las, ki jih očitno ni želela prekriti ali skriti pred objektivom.

V času, ko se vedno več znanih žensk odloča za naraven videz in s tem glasno zavračajo vse bolj neznosne pritiske družbe, da bi morale ostati večno mlade, se zdi, da je ta osvobajajoči trend naposled dosegel tudi Slovenijo. V zadnjem obdobju je največ svetovne pozornosti požela Pamela Anderson, ki je s svojimi 58 leti desetletje starejša od Eve Irgl. Ikona zapeljivih devetdesetih se je začela v javnosti pojavljati brez ličil ali zgolj z minimalnim, naravnim make-upom, odstranila je prsne vsadke ter postala ena najvidnejših ambasadork naravne lepote.

Ali lahko pričakujemo, da bo več znanih Slovenk sledilo tej modni smernici? Le čas bo pokazal.

