Napetost pred Evrosongom raste, Klemen pa svoji ženi: »Kaj mi delaš!« (VIDEO)

Klemen Slakonja, ki bo v torek na prvem polfinalnem izboru Evrosonga zastopal barve Slovenije, je že nekaj časa v švicarskem Baslu, kjer pridno vadi za enega najpomembnejših nastopov v karieri. Med napornimi vajami se seveda najde tudi čas za zabavo, še posebej odkar se je Klemnu pridružila žena in muza Mojca Fatur, ki bo s svojim dragim tudi nastopila.

Eden naših najbolj vsestranskih umetnikov s sledilci redno deli utrinke svojega vsakdana in tako je med drugim razkril, da kljub večletnim izkušnjam z nastopanjem na manjših in večjih odrih ter tudi pred kamerami, tudi on ni imun na tisto zoprno nervozo, ki ji pravimo trema. Ko ga je pred eno od vaj Mojca vprašala, ali je kaj živčen, je Klemen odgovoril: »Ja, zdaj, ko si omenila. Kaj mi delaš!«

Kljub temu ne dvomimo, da je Mojca Fatur Klemnu v ogromno podporo, v dvoje je pač vse lažje, in da se bosta tudi v torek na polfinalnem nastopu odlično odrezala ter Slovenijo popeljala v finale.