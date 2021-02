Napadli mamo Luke Dončića

Na svojem profilu, kjer ji sledi več kot 40 tisoč ljudi, objavlja tudi utrinke iz zasebnega življenja. FOTO: INSTAGRAM

Veseli me, da lahko sporočim, da hekerji niso zmagali.

Če ste v zadnjih dneh od, mame našega košarkarskega zvezdnika, prejeli kakšno sporočilo, potem vedite, da vam ga zagotovo ni poslala ona. Se pa zato nadaljuje niz predrznih vdorov v spletne profile znanih Slovenk in Slovencev in zadnja na seznamu oškodovanih se je znašla tudi Mirjam.Spletni nepridipravi oziroma zlobneži, ki se želijo okoristiti s tujimi podatki in identitetami, so si tokrat za žrtev izbrali prav njo, kar ni nič nenavadnega, po navadi so namreč tarče tisti ljudje, ki imajo veliko sledilk in sledilcev. Postavna mama našega mladega košarkarskega zvezdnika je svoje prijatelje, prijateljice, oboževalke in oboževalce opozorila, da ji je nekdo minuli konec tedna vdrl v profil in nekaj ur pod pretvezo, da gre zanjo, ljudem pošiljal sporočila. Kakšno škodo so ji s tem povzročili, ni znano, je pa Mirjam situacijo že rešila in svoj profil dobila nazaj.»Verjamem, da ste opazili, da računa med vikendom nisem upravljala jaz. Veseli me, da lahko sporočim, da hekerji niso zmagali. Račun sem pridobila nazaj. Kakor koli, zdaj sem nazaj in tokrat sem res jaz,« si je oddahnila Mirjam, ki upa, da se ji kaj takšnega nikoli več ne bo pripetilo.