Napad na sina RTV-jeve novinarke z nepričakovanim koncem (FOTO)

Novinarka nacionalke Eugenija Carl se je na Facebooku sporekla z enim od sledilcem, ki je ob fotografiji njenega sina zapisal:

»Mladenič ima težavo,preveč je šlo v mišice,nič v glavo!škoda!« seveda ponosna mama ob komentarju ni ostala tiho in na dolgo se je razpisala o svojem sinu.

»Spoštovani gospod, če boste kdaj potovali po svetu, vas bo morda tja popeljal moj sin( na fotografijah). Po opravljeni prvi pilotski licenci, se zdaj usposablja še za pilota potniških letal. Za začetek mora narediti izpit iz 18.000 vprašanj štirinajstih zelo zahtevnih področij- od letalskega prava, meteorologije ... do letalske mehanike. Ob študiju tudi dela- vsak dan. In pravkar izpolnjuje še eno svojo željo- postaja rezervni policist. Pomagati ljudem je v njegovem DNK-ju. Tako za pilotiranje kot za vse ostalo mora biti v odlični psihofizični kondiciji, ki jo redno zdravniško preverjajo, zato da lahko podaljšuje licenco. Zato trenira. Zato ima mišice. In pametno glavo. Če vas še kaj zanima, preden boste stresali žaljivke, kar vprašajte.«

Po objavi odgovora se je gospod ponovno oglasil in se novinarki iskreni opravičil za hitre prste. Povedal je, da jo spoštuje in da ji želi vse dobro.