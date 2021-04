Namesto vstopnic kupujejo kode

Koncert glasbene skupine Pijammies v Gallusovi dvorani so si ogledali v 10 državah.

Generalna direktorica Uršula Cetinski

Zaradi zaprtja je Cankarjev dom ostal skoraj brez obiskovalcev, toda z množico gledalcev iz več držav. V zadnjih štirih mesecih, od decembra 2020 do konca marca 2021, so izvedli nekaj manj kot sto dogodkov, postavljenih je bilo pet razstav ter prek družabnih omrežij in drugih kanalov posredovanih 15 partnerskih projektov. V novi sezoni so se prilagodili aktualnim razmeram delovanja, kar pomeni, da večino programa posredujejo občinstvu po spletu. Edini program, ki je ostal skorajda neokrnjen, je razstavni, saj so bile galerije Cankarjevega doma do 1. aprila večino časa odprte.Največ lastnega programa so izvedli na področju druge glasbe predvsem v sklopu Cankarjevih torkov ter v okviru filmskega programa., generalna direktorica Cankarjevega doma, nam je razložila, kako so se prilagodili trenutnim razmeram. »Ker ne gre drugače, so se številni dogodki preselili na splet. Marca smo izvedli festival dokumentarnega filma, ki so si ga gledalci lahko ogledali na domačih zaslonih. Kupili so približno 1500 kod, ker pa predvidevamo, da sta si vsak film ogledala vsaj dva, saj so v dvoje tudi filmi boljši, pomeni, da smo imeli najmanj 3000 gledalcev.Ker jih je ta festival imel pred korono približno 5000, na ogled filmov pa je bilo treba priti v Cankarjev dom, predkoronskih številk seveda ni mogoče doseči. Tudi zato ne, ker je bilo prikazanih filmov manj, tako tudi na lanskem Liffu, saj jih v koronskih časih tudi manj posnamejo. Kljub temu nas odziv na naše spletne dogodke za otroke, mladino in odrasle lepo preseneča, saj je velik, ogledujejo si jih posamezniki iz najrazličnejših slovenskih krajev, tudi takšnih, ki jim Cankarjev dom ni najbolj blizu, zato predvidevamo, da ga v preteklosti niso obiskovali kar vsak dan.«Kulturno-vzgojni program je v zadnjih štirih mesecih spremljalo več kot 18.000 spletnih obiskovalcev.Njihove e-koncerte druge glasbe spremlja občinstvo tudi iz evropskih držav in ZDA. Nastop glasbene skupine Pijammies, ki je bil 16. marca predvajan iz Gallusove dvorane, so si denimo ogledali v kar 10 državah. Cikel Cankarjevi torki, ki v normalnih razmerah poteka v Klubu CD, v katerem je prostora za 250 obiskovalcev, prek spleta nagovori celo bistveno širši krog ljudi.»Čeprav je umetnost po spletu le približek umetnosti v živo, pa je splet omogočil, da je dosegljiva marsikomu, ki je bil v preteklosti zaradi oddaljenosti domačega kraja ali drugih okoliščin prikrajšan. To, da se odločimo za spletni obisk umetniških prireditev, je dokaz, da je ljubezen med človekom in umetnostjo močnejša od virusa,« nam še z optimističnim tonom pove direktorica našega največjega kulturnega centra.