Namesto poroke je izbral Messija

Gole je zabijal tudi za velenjski Rudar. FOTO: JOŽE SUHADOLNIK

Danes mnogim posameznikom in ekipam pomaga kot licenciran osebni trener.

Kar 207 igralcev je doslej obleklo dres članske nogometne reprezentance. Med njimi je tudi, pred dnevi je dopolnil 36 let. Nogometno kariero je končal lani, ko je še brcal za Rogaško v 2. SNL, maja 2019 je zabil še zadnja dva gola.Potem se je povsem posvetil osebnemu trenerstvu, danes pa pomaga številnim, posameznikom in ekipam, kot licenciran osebni trener. V nogometne anale se je vpisal tudi s 139 nastopi v prvi slovenski ligi, dosegel je 31 golov. Igral je tudi v Franciji. Leta 2014 ga je tedanji selektorvpoklical v reprezentanco.Zaradi igranja proti prvemu zvezdniku Argentineje prestavil celo datum poroke! Pred oltar bi moral s svojo srčno izbranko, in sicer 6. junija 2014, pa je imela reprezentanca prednost (to je bil Ivanov edini nastop), ohcet pa se je odvila zadnjo soboto v juniju.