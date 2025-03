Tina Gaber navijala brez Goloba (FOTO)

Ni športnega praznika, ki bi bil primerljiv s Planico, kjer – ne glede na občasno muhasto vreme – plapola morje slovenskih zastav, naši orli pa skrbijo, da vzdušje nepregledne množice ostaja na visokih obratih, polno čustev in ponosa. In tega je res bilo veliko. Organizatorji so spet dali vse od sebe, skakalci pa tudi.

Več kot 4000 slovenskih otrok je z raznobarvnimi transparenti in zastavicami preplavilo dolino pod Poncami že prvi dan, ko se je zbralo vsaj 13.000 obiskovalcev, dan kasneje pa po nekaterih ocenah več kot 20.000. Tradicionalno se je med navijače in športne funkcionarje pomešalo veliko znanih obrazov, ki so stiskali pesti za naše fante.

Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, v družbi Enza Smrekarja, predsednika SZS in podpredsednika zveze FIS, in žene Laure.

Tomaž Šušteršič, generalni sekretar organizacijskega komiteja Planica, in Uroš Zupan, direktor Smučarske zveze Slovenije, sta z zadovoljstvom opazovala zaključek napete sezone.

Pod Poncami se je spet zbrala nepregledna množica ljubiteljev in podpornikov tega lepega športa. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Največ pogledov je na VIP-območju pritegovala Tina Gaber, partnerica premierja Roberta Goloba, ki ga tokrat ni bilo ob svoji dragi. Po naših neuradnih podatkih naj bi se udeležil hčerkinega rojstnega dneva, Tini pa je družbo delala njena sestra Urška, ki naj bi imela pomembno vlogo pri tem, da se je par sploh spoznal.

Čeprav ni zares goreča ljubiteljica športnih dogodkov, je evforično planiško vzdušje zajelo pevko Majo Keuc, ki je navijala s prijateljico, znano violinistko Mašo Golob. Od športnega in navijaškega duha sta prekipevala Nuša Derenda in mož Frenk, ki sta se v muhastem vremenu stiskala pod dežnikom. Peter Prevc, nekdaj največja planiška zvezda, je pod Poncami spomine na svoje veličastno športno slovo obujal z nekdanjimi kolegi in družino. Franjo Bobinac, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, in žena Laura sta kar žarela od dobre volje, prejemala sta tudi čestitke, saj sta nedavno postala dedek in babica vnukinji.

Robert Kranjec je obujal spomine s Petrom Prevcem, ki je v Planico prišel z družino.

Veličastno planiško vzdušje je prevzelo Nušo Derenda in moža Frenka, ki sta prišla podpret naše orle.