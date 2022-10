Najslavnejši slovenski župnik Martin stisnil zobe in prvič v življenju storil to

Najbolj priljubljeni duhovnik v Sloveniji, ki mu je uspelo z objavami na družabnih omrežjih in vlogi doseči številne ljudi, ki k mašam ne pridejo, se je tokrat izkazal še na drugem področju. Prvič v življenju je namreč nastavil svojo roko in daroval kri. Pri rdečem križu Grosuplje so ob tem zapisali: »Krvodajalska akcija v Grosupljem odlično poteka, pravi praznik dobrote in srečanje čudovitih ljudi.«

Župnik Martin Golob. FOTO: Zaslonski Posnetek, Fb

