Najraje se vrti v latinskoameriških ritmih

Pred tremi leti je naša smučarska šampionkanastopila v plesnem šovu Zvezde plešejo, a le kot gostja. Njeni zvesti oboževalci so z velikim zanimanjem čakali na njene prve plesne korake in se v nekaj minutah prepričali, da je rojena plesalka.V studiu jo je po parketu zavrtel plesalec, ki je tisto sezono plesal z voditeljico, simpatični mladenič pa je odprtih ust obstal, ko je spoznal, da ima Ilka ples v krvi. Pred dnevi sta se znova skupaj zavrtela, delček svojega plesnega treninga pa sta razkrila na družabnem omrežju instagram. Plesalec je povedal, da ju družijo smeh, zabava in ljubezen do plesa.»Že v oddaji je dokazala, da obvlada plesne korake. Namen najinih treningov pa je v prvi vrsti zabava, da se Ilka po napornih treningih in tekmovanjih čim bolj sprosti, hkrati pa s plesom utrjuje mišice in koordinacijo,« pravi mladi plesalec in doda, da med njunimi treningi smučarka združi prijetno s koristnim. O svoji ljubezni do plesa pa je Ilka povedala, da ji ravno ta šport nahrani dušo in srce. V preteklosti je namreč plesala tudi s Čehom, sicer soplesalcem svoje najboljše prijateljice, prav tako plesalke, zavrtela pa sta se v ritmih vroče sambe. Simpatična Štajerka nam je ob tem zaupala, da kot deklica ni sanjala o baletnih copatkih in plesnih krilcih.»Veliko raje sem skakala po lužah, raziskovala svet in se pri tem nisem ozirala na umazane ali luknjaste hlače, ki so bile posledica mojih podvigov!« je dejala. Razkrila je, da je v mlajših letih poleg smučanja trenirala ples. »A si je bilo treba postaviti prednostne naloge in smučanje je seveda zavzelo prvo mesto.« Kljub temu še danes neizmerno uživa, ko lahko pomiga z boki in se prepusti ritmom, a plesa in smučanja ne more primerjati. »To je zahtevna naloga, saj plešem le za zabavo. Profesionalni ples pa je vsekakor zelo naporen,« je povedala šampionka, ki rada izkoristi vsak prosti trenutek za sproščanje ob glasbi.»Plešem različne zvrsti na različnih krajih,« je še izdala. Čeprav to pogosto počne sama, pravi, da je pomembno, da moški obvlada plesne korake, zato je bilo učenje sambe z Davidom zanjo toliko lažje.