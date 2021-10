Najprej žalost, nato veselje: kmetom prekrižali načrte strici iz ozadja

Ambrož in Mattia med bojem. FOTO: Voyo

Petkova oddaja je bila polna presenečenj. Stanka in Jan sta dobila drugo priložnost in se naselila v koči ob gozdu . Medtem ko sta kovala načrt, kako bi čim bolj ostala skrita pred tekmovalci, pa se je v areni bil boj medin. V prvem delu sta bila precej izenačena, potem pa je v drugem delu pokazal več spretnosti Mattia. Tekmovalci so bili navdušeni, da se jim je uspelo znebiti Ambroža, a veselje ni trajalo prav dolgo.je tekmovalcem povedala, da se pravila spreminjajo in da Ambrož dobiva drugo priložnost. Poslala ga je v kočo ob gozdu. Tekmovalci so bili šokirani, v šoku pa je bil tudi Ambrož, ki ni mogel verjeti, da je dobil novo priložnost. Še bolj debelo pa je pogledal, ko je v koči našel Jana in Stanko.Ob vrnitvi v hišo se je med tekmovalci videlo, da so zelo razburjeni.inniso mogli skriti jeze, da so Ambrožu dali novo priložnost. Zdi se, da sta bili le dve resnično veseli, da Ambrož še ne odhaja domov. Ob ograji ju je Ambrož prosil, da mu prineseta nekaj hrane, kar je še dodatno razvnelo strasti. Sklenili so, da je prva, ki se je bodo skušali znebiti, sledili pa bostainSkrivnostni klan, ki je še vedno prepričan, da nikomur ni uspelo odkriti njihove povezave, je začel že kovati načrte, kako bi mu preprečili 'skrito' nalogo. Na idejo so prišli, da bi zgradilo opazovalnico in ga na skrivaj opazovali.