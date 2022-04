Preobrat v šovu: najprej sta si dopisovala, zdaj pa sta se še na skrivaj srečala (FOTO)

V šovu Poroka na prvi pogled se je zgodil neverjeten preobrat. Poročali smo že, da sta si začela dopisovati Kate in Andraž, ki sta sicer poročena s Sandijem in Sanelo. V tokratni oddaji pa sta naredila še korak dlje, saj sta se na skrivaj tudi osebno dobila.

Kate je prepričana, da je tudi Andraž v svoji zvezi nesrečen ter da bi v šovu morali narediti zamenjavo parov. Deset let mlajšega ženina je več dni nagovarjala k srečanju, očitno pa je Andraž popustil pritisku in jo povabil na pijačo. Najprej je ženo Sanelo odpeljal na adrenalinski izlet in romantični piknik, nato pa se je sestal s Kate.

Kate je prepričana, da sta si z Andražem usojena

Andraž je Kate pojasnil, da morata prekiniti stike, saj da se mu ne zdi prav, da sta si dopisovala. Kate ga je vprašala, ali je srečen z ženo, a ji je odgovoril, da ne. Kljub temu pa se je odločil, da bo vztrajal v zakonu s Sanelo. »Ne zdi se mi primerno, da midva komunicirava ... To ni prav ... poročili smo se in vsak par mora biti skupaj do konca.« A Kate se ni strinjala, saj je prepričana, da sta z Andražem ustvarjena eden za drugega.