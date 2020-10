Najprej so ga klicali genij, potem pa poslali domov

V kuharskem šovu MasterChef Slovenija je bila torkat na individualnem izzivu priprava slane malice. Najbolj se je dokazalapiščančjim paprikašem, ki je zatem krojila usodo ostalih tekmovalcev. Tekmovalci so morali na izločitvenem testu pripraviti jed iz skute. Ana je med peterico razdelila 'mystery boxe', med katerimi so bili trije težji.je imel na vide lep krožnik in ko ga je postavil pred sodnike, je sodnik Luka Jezeršek začel: »Ti si genij.« A ko je z nožem zarezal v pito, ga je zaskrbelo, saj ni bila dovolj pečena, zato mu je jezno dejal: »Da v 50-ih minutah pripraviš krhko testo in ga ne spečeš, je meni dokaz, da ne veš, kaj počneš.« Bine Volčič je bil še bolj jasen: »V tem trenutku ti lahko samo rečem, da ti ne moreš priti do pokala.« Gašper se jim je opravičil, se zahvalil za priložnost in odšel domov.»Ni slab decko...kuhat pa ne zna,« je zaslediti komentarje na facebooku.