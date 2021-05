Najlepši Slovenec je spet Primorec

Postavni mladi v igri za najlepšega moškega v Sloveniji so končno dočakali finalno dejanje. Naziv najlepšega Slovenca je tudi tokrat pripadel Primorcu, mister Slovenije 2021 je namreč postal 25-letni Sebastian Čufer iz Tolmina.



»Ne bom rekel, da je bila zmaga čisto nepričakovana, ker sem si jo zelo želel in vložil ves trud in energijo v ta projekt. So bili pa preostali kandidati tudi zelo dobri in je bila konkurenca zelo močna. Zmaga mi veliko pomeni, ker gre za dolgoletno priznano tekmovanje,« je povedal 25-letnik, ki je nasledil Primorca Simona Blaževića, ki je mister postal leta 2019 in ima tako najdaljši staž. Zmagovalec je ob razglasitvi še poudaril, da gre za tekmovanje, pri katerem ni najpomembnejša zunanja lepota, temveč tudi posameznikove lastnosti, znanje in vrednote. Sebastian je sicer velik ljubitelj športa in gibanja. Najraje ima aktivnosti v naravi, izlete v hribe, tek in supanje na Soči. Ukvarja se z osebnim trenerstvom, veseli ga delo z ljudmi, svojega dela pa ne jemlje kot tipične službe, ker v njem uživa vsak trenutek. O usodi finalistov je v šentjakobskem gledališču odločala sedemčlanska komisija, in sicer so svoje ocene podali predstavnica revije Cosmopolitan Nataša Mernik, predstavnica naravne kozmetike Essentiq Lucija Lampret, modna fotografinja Ana Gregorič, mister Slovenije 2019 Simon Blažević, vplivnica in žena košarkarja Žige Dimca Adrijana Dimec, zmagovalec šova Kmetija Franko Bajc ter direktor marketinga Avto Aktiv Senijad Čatić.

