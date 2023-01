Najlepši rojstni dan Špele Grošelj: na Zanzibarju so jo presenetili kot še nikoli (VIDEO)

Ni skrivnost, da pevka Špela Grošelj ne mara mrzlih zimskih dni in čeprav nam letos vreme zelo prizanaša z nizkimi temperaturami, se je priljubljena pevka z veselo druščino vseeno odpravila v tople kraje na rojstnodnevni oddih na sanjski Zanzibar.

Tam so se namestili v apartmajih, ki so lasti v Slovenke in njenega partnerja in takoj so se počutili kot doma.

Družbo so ji delali prijatelji: Boris Dragan, Ana Kosmač in Tomaž Mihelič. Vsi trije so ji že na rojstnodnevno jutro pripravili presenečenje, v sobo so prinesli tortico s svečko in ji zapeli. Več o tem TUKAJ - na mična.si.