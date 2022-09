Najlepše novoletno darilo: Challe Salle bo dobil sina

Dvanajst let uspešne kariere je pred dnevi v ljubljanski Cvetličarni z velikim koncertom proslavil Challe Salle, ki si od omenjenega veselja še ni dobro opomogel, ko je izvedel veselo novico, povezano z naraščajem.

Z velikim koncertom je zaznamoval dvanajst let delovanja na glasbeni sceni. FOTO: MATIC GABRIEL

Priljubljeni glasbenik je v poletnih mesecih razkril, da njegova zaročenka Yvonne Srdoč, ki se je pred leti zaradi njega iz Hrvaške preselila v Slovenijo, pod srcem nosi njunega prvega otroka. Zdaj je zaljubljeni par na zabavi, ki sta jo priredila za najbližje prijatelje in družinske člane, razkril, da se bosta januarja, ko ima Yvonne predvideni datum poroda, razveselila fantka.

Z novico sta razveselila tudi svoje spletne prijatelje, ko sta objavila videoposnetek, na katerem sta počila črn balon, iz katerega so se usuli konfeti v modri barvi. Glasbenik je ob tem veselo vzkliknil: »Fantek je.« Challe Salle ne skriva, da se nove življenjske vloge neizmerno veseli, sploh zdaj, ko ima že nekaj izkušenj, saj je njegova mlajša sestra Maja mamica mali Isabelli. Raper je nedavno dejal, da bo letos dobil najlepše novoletno darilo in da se starševske vloge ne boji, se bo pa po najboljših močeh potrudil otroku privzgojiti moralne vrednote.

Yvonne je zasnubil poleti v Egiptu. FOTO: INSTAGRAM

»Zdi se mi, da se te v današnjem svetu materializma in hitrega tempa malce izgubljajo,« je povedal raper in še dodal, da imajo otroci v današnjem svetu preveč vsega. Sicer pa je videti, da je letošnje leto resnično leto Challeta Salleta, ki je v velikem slogu zaznamoval kar dvanajst let glasbene kariere, poleti pa je na dopustu v Egiptu pokleknil pred svojo najdražjo in jo zasnubil. O tem, kdaj bo napočil veliki dan, ko si bosta obljubila večno zvestobo, še nista govorila, saj se želita najprej pripraviti na prihod dojenčka.