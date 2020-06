Najboljši tenisači med novinarji

V Športnem parku Savsko naselje je bilo minuli konec tedna Medijsko teniško prvenstvo, na katerem so se zbrali novinarji, uredniki in snemalci iz devetih slovenskih medijev. Pri dekletih je znova zmagala Miča Vipotnik, ki je v finalu s 6:3 premagala Sonjo Merljak Zdovc. Ob boku najboljšim je bila tudi večno mladostna Albina Podbevšek, starosta med novinarkami, ki ljubezen do tenisa goji že več kot 30 let. Še precej več dramatičnosti je bilo v moških kategorijah, saj sta bila oba finala pričakovana, a dolgotrajna, oba tudi polna preobratov. V mlajši moški kategoriji sta se v velikem finalu pomerila Urban Sušnik in Robert Kukovica: pričakovali smo silovit nalet mladega Urbana in ga tudi doživeli, a je izkušeni Robert kljub težavam v drugem nizu ostal neprebojni zid za novo teniško moč med novinarji. Kukovica je našel pot do zmage in dokazal mladim, da izkušnje vendarle štejejo več kot mlada energija in moč. Tretje do 4. mesto sta med mlajšimi predstavniki medijev osvojila Aljoša Žvirc in Matej Štakul, še morda večji preobrat pa je uspel Gašperju Bolharju, ki je bil v finalu proti neuničljivemu in vsaj 15-kratnemu državnemu prvaku Bojanu Glaviču že v popolnoma izgubljenem položaju. Glavič je imel tri zaključne žoge, a jih je Bolharju uspelo ubraniti. Z delnim izidom 3:0 v igrah je pet let mlajši Gašper prišel do vodstva in servisa za zaključek. V 12. igri je šele v šesti zaključni točki zadel žogo na skrajni rob igrišča in dvignil roke kot zmagovalec. V tej kategoriji sta pokal za 3. do 4. mesto dvignila Matjaž Albreht in Igor Cimperman. Vzorno organizirano medijsko teniško prvenstvo so ob podpori Bojana Budje, predsednika svetovnega teniškega združenja novinarjev, podprla podjetja A1, BTC in Intersport.