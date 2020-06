Najboljše stvari se zgodijo spontano

En deci ljubezni bo to poletje novi moto za vse ljudi dobre volje. Takšen naslov namreč nosi novi hit zasedbe Mambo Kings, ki bo tudi to poletje razveseljevala mlado in staro, kar člani skupine, kot priznano največji žurerji v Sloveniji, počnejo že več kot 26 let. Pevec skupine Aleš Bartol pravi, da je pesem nastala spontano. »Kot vse stvari v življenju. Sedel sem doma ob bazenu, pil najljubšo pijačo, v tistem me je poklical moj dobri prijatelj Rok Lunaček, da ima en dober tekst za nas. Skupaj sva ga dodelala in mu dodala mambo začimbe, potem pa je še moj drugi prijatelj, Dare Kaurič, na vse skupaj dodal melodijo, ki je padla iz prve. Vsi najboljši komadi so vedno narejeni spontano. Sem človek, ki izredno veliko da na ta segment ustvarjanja glasbe. Težko bi funkcioniral tehnično. Prvi korak je vedno in samo muzika in tisti prvi pravi utrip, ki se zgodi. Tukaj se je. In zato sem vesel, da lahko po vsem tem času še vedno počnem, kar počnem in počnemo z Mambo Kings,« pravi Bartol. Skupina, ki je v svoji karieri nanizala velike hite in zimzelene pesmi, kot so Balerina, Preveč je lepih deklet, Palme in valovi, Preko Beograda do Ljubljane in številne druge, se počasi približuje svoji tridesetletnici delovanja. »Včasih tudi sam težko verjamem, da bo kmalu 30 let, odkar smo začeli zabavati ljudi. Minilo je, kot bi mignil. Lep občutek,« je še dodal Bartol.