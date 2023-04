Najbolj grozen izziv v MasterChefu: Jezeršek tekmovalcu očital, da ga je ubil

V kuharskem šovu MasterChef je bilo znova pestro. Tako so štirje tekmovalci bitko spremljali z balkona. To so bili člani rdeče skupine: Anja, Barbara, Žiga in vodja Doris.

So se pa za mesto na balkonu borili člani obeh poraženih skupin, to so Tilen, Sandra, Brina, Marko, Zala, Nik, Lucijan in Saša. In lahko jih je bilo strah, kajti Bine Volčič je dejal, da jih čaka najbolj grozen morski izziv v zgodovini MasterChefa, na balkonu pa je samo eno prosto mesto. »Nocoj vas čaka težka bitka«, je napovedal.

Tekmovalci so za kuharski izziv potrebovali veliko spretnosti, a večina se je zatekala k improviziranju. Soočiti so se morali s pravimi morskimi pošastmi.

Tako je Bine Tilnu dejal: »Kolega, si ti že kdaj filiral ribo?« Tilen mu je dejal, da je zanj to španska vas.

A na koncu se je zgodilo, da določene jedi sodnikom sploh niso bile všeč. Luka Jezeršek je bil jasen glede Lucijanove rižote: »Okusa školjk tu ni. Ni elegance ni prefinjenosti. Mi gredo kar kocine pokonci, ker bi to zdaj jedel. Ubil si me.«