Najbolj gledani v slovenščini: Čuki s 116 milijoni ogledov osvajajo splet

Pred dnevi je 20-letnico delovanja praznoval portal YouTube, ki je tudi pri nas zelo priljubljen in ga uporabljamo tako rekoč vsakodnevno. »Večina uporabnikov meni, da je ta platforma že od nekdaj na svetu in spletu, in si sploh ne znajo več predstavljati, kako je bil svet videa videti prej. To še posebno velja za predvajanje glasbenih videospotov,« pravi Čuk Jože Potrebuješ.

In nadaljuje, da če je bila pred desetletji prodaja plošč največji kazalnik priljubljenosti določenih izvajalcev in pesmi, se je dandanes skoraj vse preselilo na digitalne platforme. »To pomeni, da se je tudi svet glasbe v zadnjih desetletjih popolnoma spremenil,« pravi. Zato je zanj in za Čuke še toliko bolj neverjeten podatek, da je lahko nekdo, ki je v samostojni Sloveniji prodal največ plošč, hkrati tudi rekorder pri ogledih na portalu YouTube.

Čuki so rekorderji YouTuba.

In rekorderji so tudi Čuki, saj so v 37-letni karieri nanizali na desetine uspešnic, ki postajajo ponarodele. Čuki se namreč lahko pohvalijo, da imajo na svojem kanalu skupno več kot 116 milijonov ogledov, kar je največ med izvajalci, ki pojejo v slovenskem jeziku. Njihova rekorderka, avtorska pesem Ko ko ko, seveda v slovenščini, ima denimo že skoraj 18 milijonov ogledov, njihov koncert Čuki legende, ki so ga pripravili ob 30-letnici v Cankarjevem domu, jih ima 625.000. Pa še bi se našel kakšen rekord.

A Čukom moči ne pojenjajo, saj so pred kratkim posneli pesem Tišlarski pozdrav, ki prav tako žanje velik uspeh, saj gre zelo dobro v uho in je mnogim že zlezla pod kožo. Še posebno mizarjem, ki jim je hudomušna polka pravzaprav namenjena in je njihova himna. Prvič pa se je Čukom v tej polki pridružila Eva Potrebuješ, Jožetova hči, ki se je izkazala tudi kot solistka in igralka. Mimogrede, če je bila njena soba čisto zares še pred nastankom pesmi prazna, brez pohištva, saj je čakala na mizarja, da ga izdela, je pred dnevi razkrila, da je zdaj že vse na svojem mestu. Tako ne preseneča, da tudi Tišlarski pozdrav že slab mesec kraljuje na prvem mestu lestvice​ na YouTubu.