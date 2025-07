Nagajivi Pahor se je poboljšal. »A mi lahko tudi prijazna dekleta pošljete kakšno fotko, pliz«

Borut Pahor, bivši predsednik republike Slovenije, je očitno tudi po koncu mandata ostal na prestolu – vsaj kar se tiče družbenih omrežij. Tam je pravi šarmer, influencer in mojster selfie momentov. Sledilce razveseljuje z zabavnimi utrinki s potovanj, dogodkov in športnih eskapad, vse skupaj pa zapakira z značilnim šarmom in kančkom samoironije.

Z objavami, ki v manj kot 24 urah dosežejo več kot 4654 všečkov, je jasno, da Pahor zna ujeti pravi vibe – ljudje ga preprosto obožujejo. Tokrat je šel še korak dlje in se malce pošalil na svoj račun ...

In morda celo popravil stare grehe. Se spomnite »Afere Miška« iz leta 2016? In tiste slavne izjave »ajde, miška mala, gremo, to mi deli, to mi deli«. Takrat se je opravičil – zdaj pa je dokazal, da zna biti še vedno nagajiv, a tokrat s stilom.

Pahor na festivalu Pivo in cvetje v Laškem – in ena prav posebna prošnja

Na Instagramu je objavil dve fotografiji s festivala Pivo in cvetje v Laškem, kjer je bilo kar 60.000 obiskovalcev. In potem ... prošnja, ki je raznežila internet: »Imam ponižno prošnjo. S festivala Pivo in cvetje mi pošiljate fotke. Krasno. Hvaležen do konca 'lajfa'. Ampak na njih sem s samimi tipi. Pa tolikokrat sem bil v blaženi bližini deklet. Skratka, a mi lahko tudi prijazna dekleta pošljete kakšno fotko, 'pliz'. 'Tenks, tnx'.«

Komentarji? Prava poplava!

Borut Pahor tako še naprej ostaja zvezda Instagrama, tokrat s prošnjo, ki je simpatična, in tudi samo ironična, a zagotovo 100 % viralna. Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih. »Kje se boš v prihodnje nahajal, da se še jaz s tabo slikam?«, »Miške so dobile Boratov sirček.«, »Upam, da dočakajo še sliko z dekleti.«, »Nasmejala, dobra.«

