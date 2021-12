Nadiya Bychkova v solzah zapustila šov

Zdi se, da je lepa ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki že dolga leta živi v Sloveniji, prirasla k srcu Britancem, saj jo iz sezone v sezono z večjim veseljem vabijo na plesni parket priljubljenega šova Strictly Come Dancing.

A vsega lepega je enkrat konec, in tako sta se morala 33-letna Nadiya in njen plesni partner, novinar in voditelj Dan Walker, tik pred polfinalom posloviti, kar je oba močno prizadelo. Dan je po poročanju angleških medijev besen zapustil prizorišče, poraz pa je izjemno prizadel tudi Nadiyo, ki so jo paparaci ujeli v solzah, ko je odhajala v taksiju. Kljub njuni dobri izvedbi tanga in solidnim ocenam so sodniki svoje glasove namenili televizijski voditeljici AJ Odudu in njenemu soplesalcu Kaiu Widdringtonu.

Nadiya je zvezda stalnica priljubljene plesne oddaje. FOTO: BBC

Nadiya čustev ni skrivala niti v studiu, ko je Dan pred kamerami dejal: »Zadnjih enajst tednov je bilo neverjetnih, ljubil sem prav vsako sekundo. Ta neverjetna ženska me je prijela za roko in me pripeljala na plesišče. Nisem plesalec, a mi je pokazala, da znam plesati, in to je bila zame neverjetna izkušnja. Nadiya, če si za, imaš prijatelja za vse čase.« Nadiya je priznala, da jo Dan navdihuje in opogumlja.

»Včasih prava oseba v vaše življenje pride v pravem času, in to se je zgodilo nama. Zaradi Dana sem boljša oseba,« je še povedala lepotica, ki bo očitno praznike preživela doma, v Sloveniji, s partnerjem in hčerko.