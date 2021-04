Nadiya Bychkova se vrača v Veliko Britanijo

Slovenija je absolutno moj dom. Tudi če bi imela možnost, se ne bi preselila drugam.

velja za najboljšo plesalko pri nas in je ena redkih, ki jim je uspelo prodreti v tujino in si tam zgraditi kariero. Že vse od leta 2017 pleše v Veliki Britaniji, v njihovem najbolj priljubljenem šovu Strictly Come Dancing, oddajo pri nas poznamo pod imenom Zvezde plešejo. Lani se je zaradi pandemije z Otoka vrnila v Slovenijo, Britanci pa so najeli zgolj plesalce, ki zaradi virusa niso imeli težav s potovanji.Kljub temu da lani v šovu ni plesala kot profesionalka in tekmovalka, je Nadiya v eni izmed oddaj postavila rekord, saj je v 30 sekundah izvedla največ popolnih izvedb plesnega obrata fleckerl. Gre za obrat na mestu za 360°, ki je značilen za dunajski valček. Svetlolasa plesalka jih je naredila kar 25 in se s tem vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Nadiya, ki je zadnje mesece uživala v družbi hčerkicein partnerja, je pred dnevi oznanila veliko novico, in sicer da se vrača v Veliko Britanijo, kjer so jo najeli za udeležbo v peti sezoni tega izjemno priljubljenega šova.»Vrnila sem se! Hvala vsem za sporočila, čestitke in lepe misli, to mi pomeni največ na svetu. Peta sezona, kaj? Kako čas beži ... Vidimo se kmalu!« je na instagramu zapisala lepotica, ki je nekoč dejala, da kljub temu, da v tujini uživa v vseh priložnostih, ki so ji ponujene, nikoli ne bi zapustila Slovenije. »Tu sem doživela ogromno življenjskih prelomnic in si ustvarila kariero – ja, Slovenija je absolutno moj dom. Tudi če bi imela možnost, se ne bi preselila drugam,« je iskrena.