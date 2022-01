Nadiya Bychkova se je razšla s primorskim nogometašem

Pred nekaj leti smo v Bulvarju prvi poročali o tem, da se je srce dolgonoge lepotice in plesalke Nadiye Bychkove, ki sicer prihaja iz Ukrajine, a je pred mnogimi leti svoj dom našla ravno v Sloveniji, ogrelo za primorskega nogometaša Matijo Škarabota.

O svojem razmerju nista nikoli javno razglabljala, pozneje se jima je rodila hči Mila, zdaj pa je po poročanju angleških tabloidov njune strastne ljubezni konec. Nadiya, ki zadnja leta skoraj polovico časa preživi na Otoku, kjer sodeluje in pleše v priljubljeni oddaji Strictly Come Dancing, in Matija naj bi se razšla zaradi razdalje, saj Primorec v Sloveniji še vedno brca žogo, lepa plesalka pa naj še ne bi imela namena opustiti svojih plesnih sanj, ki ji v Angliji prinašajo lepe denarce.

Zadnjo fotografijo svojega zdaj že nekdanjega srčnega izbranca je objavila junija lani.

Britanski spletni portal Mail Online poroča, da Nadiya in Matija ostajata v dobrih odnosih in bosta tudi v prihodnje skupaj skrbela za hčerko, ki je seveda njuna prioriteta.